Tropea celebra il suo sacerdote 'esemplare': don Mottola è beato

Un giorno di festa per la chiesa italiana e calabrese. Don Francesco Mottola e' stato proclamato beato. Il sacerdote Tropeano fondatore della famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore

Ultime Notizie dalla rete : Tropea celebra Tropea celebra il suo sacerdote 'esemplare': don Mottola è beato La sua istruzione venne affidata al Seminario vescovile di Tropea, di cui egli fu il primo seminarista, quando aveva dieci anni. Nel 1913 la madre si tolse la vita, facendo sprofondare nello ...

Catanzaro. Il Festival d'autunno celebra la next generation Celebra la next generation il Festival d'Autunno . Il parco della Biodeversità di Catanzaro farà da ... Ciccio Vescio alla chitarra, e Fabio Tropea alla batteria e percussioni, coinvolgerà il pubblico ...

Tropea celebra Dante nel settimo centenario dalla morte

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Tropea celebra il suo sacerdote "esemplare": don Mottola è beato - FOTO

Un giorno di festa per la chiesa italiana e calabrese. Don Francesco Mottola e' stato proclamato beato. Il sacerdote tropeano fondatore della famiglia degli

Tropea celebra i 450° dalla battaglia di Lepanto e i suoi combattenti - FOTO Ottobre ricco di grandi appuntamenti culturali nella città di Tropea , dopo un’ottima stagione estiva si appresta come Borgo dei Borghi 2021 ad un autunno ...

