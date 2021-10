Strada dei Parchi, allarme pedaggi. «Rischio maxi aumenti del 34%» (Di domenica 10 ottobre 2021) L?annuncio è arrivato durante l?audizione parlamentare presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. «Senza l?approvazione del nostro piano economico... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 ottobre 2021) L?annuncio è arrivato durante l?audizione parlamentare presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. «Senza l?approvazione del nostro piano economico...

Advertising

lauraboldrini : Dodici paesi vogliono i muri alle frontiere. Non è la nostra Ue! L'Europa trasformata in fortezza: non si rispond… - F_DUva : Ieri un rogo ha distrutto l'auto di un candidato del @Mov5Stelle a Monteparano (Ta). Un altro gesto intimidatorio a… - raffaellapaita : 'La presidenza ha già chiesto a tutti i ministeri ulteriori provvedimenti necessari per semplificare gli iter dei s… - Patrizi38452702 : RT @Anna302478978: @natalinogori51 @seguitemi2021 @ImolaOggi CONCORDO IN PIENO 'Chiedendo “sempre” ad altri soluzioni X i propri problemi… - Daniele72RSPP : Ora però guardando quelle foto dei poliziotti che mangiano sconsolati per strada, avrò meno pena dopo che hanno man… -