Rally del Sebino, auto investe commissario di gara: arriva l'elicottero

Azzone. Stava prestando servizio come direttore di percorso alla manifestazione Rally del Sebino, quando per motivi da accertare è stato investito da un'auto in gara. Vittima un uomo di 74 anni, trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l'elisoccorso. L'allarme è scattato poco dopo le 10 in via Nazionale, nel centro del paese. Le condizioni dell'uomo – stando a quanto si apprende – sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

