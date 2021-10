Muriqi gira sempre più a vuoto: non segna più nemmeno in nazionale (Di domenica 10 ottobre 2021) Il vento non gira. Anzi, soffia forte nella direzione sbagliata. Vedat Muriqi non si sblocca. Non lo fa con la Lazio, e comincia a incepparsi anche in nazionale. I tifosi biancocelesti cominciano a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) Il vento non. Anzi, soffia forte nella direzione sbagliata. Vedatnon si sblocca. Non lo fa con la Lazio, e comincia a incepparsi anche in. I tifosi biancocelesti cominciano a ...

Advertising

sportli26181512 : Muriqi gira sempre più a vuoto: non segna più nemmeno in nazionale: Lazio, Muriqi gira a vuoto: non segna più nemme… -