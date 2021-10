Motocross MX2, Tom Vialle domina la scena in Francia, ottimo Mattia Guadagnini 2° nell’overall (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ calato il sipario sulla tappa del Mondiale MX2 di Motocross in Francia a Lacapelle Marival. Il campione in carica Tom Vialle si è esaltato nel round di casa conquistando il successo in entrambe le manche. Si tratta del quarto trionfo consecutivo per il pilota transalpino della KTM in serie da dopo la pausa estiva. Molto bene Mattia Guadagnini che ha ottenuto un secondo posto sull’altra KTM nell’overall davanti al leader del campionato Maxime Renaux (Yamaha), che mantiene comunque un vantaggio notevole (ben 95 punti). In gara-1 Vialle si è preso l’holeshot e ha iniziato a battere il ferro in maniera notevole. A inseguirlo Jago Geerts, Mattia Guadagnini e Jed Beaton, mentre Renaux era intruppato in nona posizione, con le difficoltà di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ calato il sipario sulla tappa del Mondiale MX2 diina Lacapelle Marival. Il campione in carica Tomsi è esaltato nel round di casa conquistando il successo in entrambe le manche. Si tratta del quarto trionfo consecutivo per il pilota transalpino della KTM in serie da dopo la pausa estiva. Molto beneche ha ottenuto un secondo posto sull’altra KTMdavanti al leader del campionato Maxime Renaux (Yamaha), che mantiene comunque un vantaggio notevole (ben 95 punti). In gara-1si è preso l’holeshot e ha iniziato a battere il ferro in maniera notevole. A inseguirlo Jago Geerts,e Jed Beaton, mentre Renaux era intruppato in nona posizione, con le difficoltà di ...

Advertising

zazoomblog : Motocross MX2 Tom Vialle domina la scena in Francia ottimo Mattia Guadagnini 2° nell’overall - #Motocross #Vialle… - dianatamantini : MX2 - Tom Vialle senza rivali in casa, un 1-1 che vale il GP. Doppio podio e 2° posto overall per Mattia Guadagnini… - corsedimoto : MX2 - Tom #Vialle senza rivali in casa, un 1-1 che vale il GP #MX2. Doppio podio e 2° posto overall per Mattia… - GrifoRampante : Orari TV MXGP 2021. GP di Francia a Lacapelle Marival - Gli orari per guardare in diretta il GP di Francia 2021 MXG… - MxAddiction : Ghidinelli Racing Team firma con Fantic Motor per la stagione 2022 - -