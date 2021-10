Monopoli-Campobasso: streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Serie C (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani si disputerà il match Monopoli-Campobasso, valevole per l’ottava giornata giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i pugliesi al secondo posto con 13 punti (insieme a Turris e Virtus Francavilla), mentre i molisani al dodicesimo con otto punti. I precedenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-Campobasso: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports? Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Vito Simone Veneziani si disputerà il match, valevole per l’ottava giornata giornata del campionato diC (girone C) che vede in classifica i pugliesi al secondo posto con 13 punti (insieme a Turris e Virtus Francavilla), mentre i molisani al dodicesimo con otto punti. I precedenti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Palermo-tv Rai Sport o Eleven Sports?-Catania:tv in chiaro?...

Advertising

zazoomblog : Monopoli-Campobasso: streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Serie C - #Monopoli-Campobasso: #streaming - CalcioCLE : @ArtMorelli Campobasso ?? vs Monopoli ?? Serie C tomorrow #Campobasso #SerieC. Tune in. ???????? - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Campobasso ha preso fiducia. Serviranno attenzione e motivazione” - BlunoteWeb : Monopoli: Colombo, ‘Campobasso squadra insidiosa e di qualità’ (Video) - sscampobasso : ?????? La lista convocati di mister Cudini per la trasferta di Monopoli. Forza Lupi! #MONCAM #Monopoli #Campobasso… -