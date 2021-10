Milano | colpisce con una testata la vittima e gli porta via soldi e cellulare

Advertising

Elimassi711 : RT @ivanscalfarotto: Non è solo la gaffe sui duecentomila bambini poveri, è l’assoluta genericità della lettera di Conte al #Corriere quell… - carlo_masera : RT @ivanscalfarotto: Non è solo la gaffe sui duecentomila bambini poveri, è l’assoluta genericità della lettera di Conte al #Corriere quell… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano, vandali spaccano le vetrine dei circoli Anpi e Pd all'Ortica. Cenati: 'Si colpisce chi tiene vivo il quartiere' htt… - BenfattoRoberto : @mariolavia @pfmajorino @SilviaRoggiani @PierMaran @LiaQuartapelle Quello che colpisce del PD di Milano frequentand… - AnnaritaNinni : RT @rep_milano: Milano, vandali spaccano le vetrine dei circoli Anpi e Pd all'Ortica. Cenati: 'Si colpisce chi tiene vivo il quartiere' htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano colpisce

leggo.it

Un 18enne, di origini egiziane, è stato arrestato ieri sera aper rapina aggravata in concorso ai danni di un 22enne, suo connazionale. I carabinieri, nel corso di controlli nella zona di corso Como, sono intervenuti in viale Monte Grappa per una lite tra ......alla Cgil - ha concluso Orlando - e' l'inizio di un attacco piu' complessivo perche' siil ... tornando sui disordini di ieri a Roma enelle manifestazioni 'no green pass' - Lo ...Un 18enne, di origini egiziane, è stato arrestato ieri sera a Milano per rapina aggravata in concorso ai danni di un 22enne, suo connazionale. I carabinieri, nel corso di ...Una persona è stata arrestata, e 57 denunciate, per il loro comportamento alla manifestazione dei 'No Green pass' che si è svolta ieri a Milano. Secondo quanto reso noto dalla Questura, l'arrestato è ...