Milano: Bernardo, ‘De Luca porti rispetto, lui è macchietta resa nota da Crozza’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “De Luca chi? Ah, quello che salta le code? Ma sì’ ora mi sovviene: è quella macchietta che Crozza ha reso un po’ noto con le sue imitazioni. Questa spiritosaggine su umarell e martinitt francamente non la condivido. De Luca faccia meno show e porti rispetto per chi riesce a dare sempre e comunque un grande contributo alla società”. Così Luca Bernardo, uscito sconfitto nella sfida alla poltrona a sindaco di Milano, replica alle dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ott. (Adnkronos) – “Dechi? Ah, quello che salta le code? Ma sì’ ora mi sovviene: è quellache Crozza ha reso un po’ noto con le sue imitazioni. Questa spiritosaggine su umarell e martinitt francamente non la condivido. Defaccia meno show eper chi riesce a dare sempre e comunque un grande contributo alla società”. Così, uscito sconfitto nella sfida alla poltrona a sindaco di, replica alle dichiarazioni di Vincenzo De, presidente della Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

