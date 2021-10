Manifestazione No Green pass: guerriglia a Roma. Assalto a Cgil e Montecitorio (Di domenica 10 ottobre 2021) Nei cortei ci sono anche i militanti di Forza Nuova che fanno irruzione nel sindacato: uffici devastati. Migliaia di manifestanti. Fermato con i lacrimogeni il tentativo di raggiungere Palazzo Chigi ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Nei cortei ci sono anche i militanti di Forza Nuova che fanno irruzione nel sindacato: uffici devastati. Migliaia di manifestanti. Fermato con i lacrimogeni il tentativo di raggiungere Palazzo Chigi ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - Corriere : No Green Pass, diecimila in piazza a Roma: scontri con la polizia - muse61712823 : RT @GiuseppePalma78: L'attacco alla sede della #Cgil è un atto criminale da condannare con fermezza, ma la manifestazione di oggi a Roma (q… - maximone816 : RT @StefanoFeltri: No green pass, Castellino: il fascista condannato e sorvegliato che non può manifestare -