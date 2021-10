LIVE – Napoli-Treviso 82-70 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 10 ottobre 2021) Latestuale di GeVi-Nutribullet, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. Partenopei alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato, mentre gli ospiti cercheranno di proseguire a punteggio pieno, forti dell’ulteriore spinta emotiva derivante dall’esordio vincente in Champions League. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 18:30 di domenica 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accade sul parquet del PalaBarbuto. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

juventusfc : #JuventusWomen già avanti 2??-0??! ?? Ottimo approccio, bianconere, a caccia di un altro record straordinario! ??… - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Napoli, ecco la prima vittoria: battuta Treviso - zazoomblog : LIVE – Napoli-Treviso 53-40 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Napoli-Treviso #53-40 #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Sportface.it

Sfida nella sfida all'interno della gara quella che riguarda Baldini e Novellino, con quest'ultimo allenatore del primo nelpromosso in serie A oltre 20 anni fa. Per il match odierno Baldini ...Sfida nella sfida all'interno della gara quella che riguarda Baldini e Novellino, con quest'ultimo allenatore del primo nelpromosso in serie A oltre 20 anni fa. Per il match odierno Baldini ...Palla a due al PalaBarbuto per la terza giornata di LegaBasket Serie A UnipolSai 2021/22 che vede i padroni di casa della GeVi Napoli Basket ospitare la NutriBullet Treviso Basket. In questa pagina la ...-Zerini ferma il parziale di Treviso: Napoli di nuovo a +15 (66-51) -Break di Treviso con Velicka che commette antisportivo. (64-51) -Rich per Marini che ...