F1, pagelle GP Turchia 2021: Carlos Sainz il migliore, Verstappen anonimo. Applausi per Charles Leclerc e Bottas (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteri Bottas fa suo il Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e “doma” le difficili condizioni odierne. Sul tracciato di Istanbul, infatti, la pioggia della mattina ha regalato un asfalto bagnato che, come sempre, ha cambiato le carte in tavola. Il finlandese centra il decimo successo in carriera, mentre Max Verstappen torna in vetta alla classifica generale. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara turca. LE pagelle DEL GP DI Turchia 2021 – F1 VALTTERI Bottas (Mercedes) 10: una gara, ed un weekend, impeccabili. Pole position, vittoria e giro più veloce. Finalmente il numero 2 della scuderia di Brackley ha fatto a pieno il suo dovere, in una gara complicata viste le condizioni ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtterifa suo il Gran Premio di, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoe “doma” le difficili condizioni odierne. Sul tracciato di Istanbul, infatti, la pioggia della mattina ha regalato un asfalto bagnato che, come sempre, ha cambiato le carte in tavola. Il finlandese centra il decimo successo in carriera, mentre Maxtorna in vetta alla classifica generale. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara turca. LEDEL GP DI– F1 VALTTERI(Mercedes) 10: una gara, ed un weekend, impeccabili. Pole position, vittoria e giro più veloce. Finalmente il numero 2 della scuderia di Brackley ha fatto a pieno il suo dovere, in una gara complicata viste le condizioni ...

OA_Sport : #F1, pagelle #TurkishGP 2021: Carlos #Sainz il migliore, #Verstappen anonimo. Applausi per #Leclerc e #Bottas - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: Charles #Leclerc 8,5 Tutto ciò che poteva, forse anche di più. Con qualche cavallo in meno, con una monoposto migliorata… - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: Charles #Leclerc 8,5 Tutto ciò che poteva, forse anche di più. Con qualche cavallo in meno, con una monoposto migliorata… - sportface2016 : #F1, le pagelle del #TurkishGP: vittoria solida di #Bottas. #Ferrari e #Mercedes, un azzardo che non ha pagato con… - RadioRadioWeb : Charles #Leclerc 8,5 Tutto ciò che poteva, forse anche di più. Con qualche cavallo in meno, con una monoposto migli… -