F1 GP Turchia 2021 | gara oggi in tv | canale | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) Grande attesa sul circuito di Istanbul per ladel Gran Premio didi Formula 1. Dopo la pole position di Valtteri Bottas davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc, è tempo di riaccendere i motori. Di seguito ecco il programma della domenica su Sky Sport F1 (207). Appuntamento alle 14:00 di, domenica 10 ottobre: ma potrete seguire laanche sulle piattaforme Now TV e Sky Go, oltre che in differita dalle 18:00 su TV8. Sportface.it vi offrirà unatestuale. SportFace.