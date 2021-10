Calciomercato Juve: una big inglese mette nel mirino Morata (Di domenica 10 ottobre 2021) Novità per il Calciomercato Juve sul fronte Morata: l’attaccante sarebbe nel mirino di un club di Premier League. Le ultime Continuano a esserci domande sul futuro di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid, potrebbe non essere riscattato dai bianconeri nella prossima stagione, secondo quanto riportato da SportMediaset. La Juve potrebbe, infatti decidere di risparmiare i 35 milioni per l’attaccante e investirli su altri nomi. Nel frattempo su Morata sono aumentati gli interessi del Tottenham, con Paratici che vorrebbe lo spagnolo per sostituire Kane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Novità per ilsul fronte: l’attaccante sarebbe neldi un club di Premier League. Le ultime Continuano a esserci domande sul futuro di Alvaroallantus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid, potrebbe non essere riscattato dai bianconeri nella prossima stagione, secondo quanto riportato da SportMediaset. Lapotrebbe, infatti decidere di risparmiare i 35 milioni per l’attaccante e investirli su altri nomi. Nel frattempo susono aumentati gli interessi del Tottenham, con Paratici che vorrebbe lo spagnolo per sostituire Kane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

