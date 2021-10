Assalto a Cgil, Landini: pensano intimidirci, ma non ci fanno paura (Di domenica 10 ottobre 2021) 'Vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil, il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) 'Vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di, di metterci, di farci stare zitti, deve sapere che la, il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il ...

