Abraham: "Venire alla Roma è stata la scelta giusta. Questo è solo l’inizio, continuerò a spingere" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il centravanti inglese ha parlato di Roma al fischio finale della partita tra Inghilterra ed Andorra. Leggi su 90min (Di domenica 10 ottobre 2021) Il centravanti inglese ha parlato dial fischio finale della partita tra Inghilterra ed Andorra.

Advertising

MourinhoNews77 : RT @siamo_la_Roma: ??? #Mourinho ha convinto #Abraham a venire a #Roma ?? Tra la battuta sul meteo e il fascino del vincente ?? Ora l'attac… - siamo_la_Roma : ??? #Mourinho ha convinto #Abraham a venire a #Roma ?? Tra la battuta sul meteo e il fascino del vincente ?? Ora l'… - infoitsport : Tomori: “Quando Abraham mi ha parlato della Roma, gli ho detto di venire subito in Italia” - infoitsport : Roma, Abraham: 'All'inizio non volevo venire, poi mi ha convinto Mou. Voglio essere il migliore' - Fantacalcio : Roma, Abraham: 'All'inizio non volevo venire, poi mi ha convinto Mou. Voglio essere il migliore'… -