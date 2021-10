«Welcoming design» | qui si studia come essere accoglienti

(Di sabato 9 ottobre 2021) È indubbio: quando lavori in un ristorante, in un albergo, in un centro wellness o in un qualsiasi altro posto di accoglienza turistica, ci vuole quella dote naturale che faccia sentire bene gli altri, quel mix di calore e gentilezza, di educazione ed empatia che alcuni naturalmente hanno. Però. Però è poi necessario sapersi muovere con professionalità: l’istinto non basta, ci sono piccoli e grandi accorgimenti che vanno imparati, integrati a una predisposizione.

Advertising

GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: Uno - Milano: “UNiversità dell’Ospitalità” e - ItaliaaTavola : Uno - Milano: “UNiversità dell’Ospitalità” e - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Carenza di personale? Bisogna cambiare la formazione: ecco Welcoming Design - albertolupini : Carenza di personale? Bisogna cambiare la formazione: ecco Welcoming Design - LaRagione_eu : Il 23 settembre è nato il primo corso di alta formazione in “ #WelcomingDesign ”. L’obiettivo è costruire le nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Welcoming design

Vanity Fair Italia

Spanning 1.7 million square feet andmore than 20 million visitors annually, this dynamic ... Florida, specializing in theand manufacture of gyroplane or autogyro aircraft in the form ...E, ora, anche di progettazione, così come proposto dal primo corso al mondo di alta formazione in "". Nato dalla collaborazione tra UNO " Milano: "Università dell'Ospitalità" e il ...Dopo l’apertura del cantiere a Milano qualche mese fa, ora anche il botanico Stefano Mancuso parteciperà al progetto, sfidando nuovi obiettivi in termini di sostenibilità ambientale ...Uno - Milano: “UNiversità dell’Ospitalità” e Poli.design del Politecnico di Milano hanno lanciato un nuovo corso di formazione per professionisti dell'accoglienza e non solo. Partirà nella primavera 2 ...