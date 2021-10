Tuchel: “Gasperini è speciale, in Italia si gioca meglio grazie a lui” (Di sabato 9 ottobre 2021) Intervenuto al Festival di Trento, Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole sul tecnico dell’Atalanta: “Gasperini il mio preferito? Non ho detto questo, ma quando abbiamo giocato contro di loro era chiaro ci fosse qualcosa di speciale. Magari qualche aspetto del suo credo va contro i nostri capisaldi, ma ha avuto grande successo, e quindi merita solo complimenti per quello che sta facendo. Oltre a questo, è una bella persona, molto umile. Ho grande rispetto per gli allenatori e i club Italiani”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Intervenuto al Festival di Trento, Thomas, allenatore del Chelsea, ha elogiato il lavoro di Gian Piero. Ecco le sue parole sul tecnico dell’Atalanta: “il mio preferito? Non ho detto questo, ma quando abbiamoto contro di loro era chiaro ci fosse qualcosa di. Magari qualche aspetto del suo credo va contro i nostri capisaldi, ma ha avuto grande successo, e quindi merita solo complimenti per quello che sta facendo. Oltre a questo, è una bella persona, molto umile. Ho grande rispetto per gli allenatori e i clubni”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

