Traffico Roma del 09-10-2021 ore 09:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon sabato mattina da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento da circa due ore chiusa via di Casal dei Pazzi tra Tiburtina e via Valletta verso Viale Kant via Nomentana il tutto seguito di un veicolo in fiamme che arriva dalla Tiburtina viene deviato verso via Furio cicogna in direzione di Viale Kant deviazioni anche nella trasporto pubblico sulla via Salaria incidente all'altezza di Villa Ada in direzione Dei Parioli rallentamenti all'altezza di Ponte Salario tram 8 diretti al Casaletto limitati a Trastevere la causa un incidente Circonvallazione Gianicolense un inconveniente tecnico tra le stazioni di Roma Termini a Prenestina rallenta la linea ferroviaria Roma Napoli dell'alta velocità dettagli di queste di altre notizie che li potete consultare nel sito Roma appunto luceverde.it a più ... Leggi su romadailynews

