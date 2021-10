Svizzera-Irlanda del Nord 2-0 | Yakin | “Dimostrato di essere una vera squadra”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Altra vittoria per la, che ha battuto 2-0 l’delnelle Qualificazioni ai Mondiali 2022 tenendo la pressione alta sull’Italia. Dopo il match il ct degli elvetici Muratha parlato con la stampa: “Avremmo potuto segnare più gol, ma sono molto contento della prestazione e per questo faccio i complimenti ai ragazzi – ha spiegato – Siamo stati disciplinati ed è stata una serata perfetta in cui abbiamodiuna.”ha sottolineato l’importanza di aver potuto allenare i giocatori per un’intera settimana: “Sicuramente ha avuto degli effetti positivi, abbiamo potuto lavorare insieme per diversi giorni e questo ci ha reso più uniti sia dentro che fuori dal ...

Girone C. Svizzera batte Irlanda del Nord 2-0 (1-0) in una partita del Girone C (lo stesso dell'Italia) di qualificazione ai Mondiali 2022 disputata sul terreno dello Stade de Genève di Ginevra.