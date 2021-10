Spencer, Kristen Stewart: "Per interpretare Lady D ho dovuto indossare una parrucca, non c'era altro modo" (Di sabato 9 ottobre 2021) Al fine di interpretare Lady D in Spencer, Kristen Stewart è stata costretta ad indossare una parrucca: 'Purtroppo non c'era altro modo, avremmo perso troppo tempo.' Kristen Stewart ha incarnato Lady D dalla testa ai piedi in Spencer, il film biografico sulla principessa del Galles presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ed è stata proprio la testa dell'attrice a necessitare una parrucca: un piccolo aiuto da parte del reparto trucco della pellicola. Una battaglia che la Stewart non ha vinto è stata quella di usare i suoi veri capelli per il film: "Se non avessi indossato una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Al fine diD inè stata costretta aduna: 'Purtroppo non c'era, avremmo perso troppo tempo.'ha incarnatoD dalla testa ai piedi in, il film biografico sulla principessa del Galles presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ed è stata proprio la testa dell'attrice a necessitare una: un piccolo aiuto da parte del reparto trucco della pellicola. Una battaglia che lanon ha vinto è stata quella di usare i suoi veri capelli per il film: "Se non avessi indossato una ...

