Si rifiuta di avere un rapporto con il marito: lui la riempie di botte davanti ai figli piccoli (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ha aggredita con una violenza tale da farla urlare a squarciagola e i vicini hanno chiamato i carabinieri, mettendo così fine ad anni di violenze verbali e fisiche di un 31enne nei confronti della moglie Si è rifiutata di avere un rapporto sessuale con il marito dopo la sua esplicita richiesta e lui ha reagito L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ha aggredita con una violenza tale da farla urlare a squarciagola e i vicini hanno chiamato i carabinieri, mettendo così fine ad anni di violenze verbali e fisiche di un 31enne nei confronti della moglie Si èta diunsessuale con ildopo la sua esplicita richiesta e lui ha reagito L'articolo NewNotizie.it.

