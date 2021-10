Sabaudia | maltratta i genitori e viola il divieto di avvicinamento | 38enne in manette

(Di sabato 9 ottobre 2021)– Responsabile dimenti nei confronti dei suoi, era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto ildi avvicinarsi a madre e padre. L’uomo, undi, ha peròto ripetutamente le restrizioni imposte dai carabinieri che, alla fine, per tutelare l’incolumità dei suoi, hanno deciso di richiedere il suo arresto. La richiesta è stata condivisa ed accolta dall’Autorità giudiziaria e così, su disposizione del Gip Giuseppe Molfese e su richiesta del sostituto procuratore Martina Taglione, ilè stato arrestato e associato presso la Casa circondariale di Napoli. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabaudia maltratta

Il Faro online

Ieri, venerdì 8 ottobre a Sabaudia, i carabinieri della Stazione del posto hanno tratto in arresto C. M., 38enne, in esecuzione di un ordinanza emessa dal ...A Sabaudia, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto C. M., 38enne del posto, in esecuzione di un ordinanza emessa dal Tribunale di Latina. L’uomo, che nei mesi scorsi si era reso r ...