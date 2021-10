No Green Pass in piazza. A Roma tensione e scontri con polizia. Sede Cgil occupata (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green Pass in piazza del Popolo a Roma. Dalla manifestazione si è staccato un manipolo di protestatari che ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tafferugli e tensioni con lasono in corso durante la manifestazione dei Noindel Popolo a. Dalla manifestazione si è staccato un manipolo di protestatari che ha ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - ENRICO27218318 : RT @ilrisolutoreIT: Ve lo hanno già raccontato che il Green Pass ve lo tolgono a fine Dicembre ??? ?????? - Tino44588447 : RT @mariamacina: La poliziotta Green Pass, che diventa funzionaria sindacale per evitare provvedimenti a suo carico, NON è un bell'esempio… -