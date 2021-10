Napoli amichevole con la primavera. Spalletti vuole dare spazio a tre giocatori

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ilsfida inladi Frustalupi.minutaggio a Demme, Ghoulam e Mertens. Ildioggi pomeriggio sarà impegnato incontro ladi Frustalupi, ferma ai box come la prima squadra. Sarà un’occasione – spiega il Corriere del Mezzogiorno- perminuti a Ghoulam, Demme e Mertens che hanno bisogno di potenziare la condizione atletica. Ilpoi riprenderà ad allenarsi martedì pomeriggio. Lucianopotrà disporre di tutti quei calciatori che non sono partiti per le Nazionali. Tra i quali anche Malcuit, Mario Rui, Manolas, Politano, Fabian e Petagna. Non potrà contare invece su ...