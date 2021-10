Minori: madre sottrae figlia al padre e la porta in Israele, per la Cassazione non commette reato (Di sabato 9 ottobre 2021) Una mamma di nazionalità franco-israeliana porta a Tel Aviv la figlia, all’insaputa del padre, e per i giudici della prima Corte di Cassazione la questione va affrontata non come sottrazione internazionale di minore, ma semplice controversia sull’affidamento. Lo ha stabilito con una sentenza la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della madre, cittadina israeliana e francese, e ha chiesto alla corte d’Appello di Roma con un collegio diverso di pronunciarsi. Una storia che ricorda molto da vicino la contesa in atto sul piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. “E’ una sentenza strana, una nota stonata – osserva, parlando con l’Adnkronos, Giorgio Vaccaro, avvocato esperto in Diritto di famiglia e psicologia giuridica. – La tutela dei Minori si ottiene facendo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Una mamma di nazionalità franco-israelianaa Tel Aviv la, all’insaputa del, e per i giudici della prima Corte dila questione va affrontata non come sottrazione internazionale di minore, ma semplice controversia sull’affidamento. Lo ha stabilito con una sentenza la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso della, cittadina israeliana e francese, e ha chiesto alla corte d’Appello di Roma con un collegio diverso di pronunciarsi. Una storia che ricorda molto da vicino la contesa in atto sul piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. “E’ una sentenza strana, una nota stonata – osserva, parlando con l’Adnkronos, Giorgio Vaccaro, avvocato esperto in Diritto di famiglia e psicologia giuridica. – La tutela deisi ottiene facendo ...

