Michetti vuole al suo fianco Bertolaso, la risposta: accetto per amore di Roma, anche se sei laziale (Di sabato 9 ottobre 2021) È cominciato nel pomeriggio il dialogo a distanza tra il candidato a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, e l'uomo delle emergenze per antonomasia, Guido Bertolaso. E ha esordito all'insegna della proposta elettorale lungimirante: «Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma. Così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l'emergenza rifiuti a Napoli. E con il Sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000». Michetti lancia la proposta in una nota in cui, a margine, sottolinea anche: «Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale. Che peraltro si trova sull'orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del ...

Pierfanze208 : RT @SecolodItalia1: Michetti vuole al suo fianco Bertolaso, la risposta: accetto per amore di Roma, anche se sei laziale - SecolodItalia1 : Michetti vuole al suo fianco Bertolaso, la risposta: accetto per amore di Roma, anche se sei laziale… - artattack3ROMA : Essere espliciti .e' rispettare la memoria che ha generato sofferenza immane. La @GiorgiaMeloni e @MatteoSalvin… - Salvo_Cuomo : @la_kuzzo Mi sa che rimpiangerete i 5s, quelli che con tutti gli errori di questo mondo hanno usato sempre e solo l… - MaxCi65 : @fabri1166 @fabiospes1 Si vero. Ma Michetti cosa cazzo vuol fare coi rifiuti? So che sugli autobus vuole mettere i centurioni???? -