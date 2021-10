Mancini: “Pallone d’Oro a Jorginho, contro il Belgio variazioni sul gioco” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Italia si prepara a tornare in campo per la gara del terzo-quarto posto della finale di Nations League, gli azzurri impegnati contro il Belgio. Alla vigilia ha parlato il Ct Roberto Mancini e ha fornito interessanti indicazioni. “Il Pallone d’Oro se lo merita Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario. I tanti italiani in lizza? Ci sono perché sono bravi, non per merito mio”. “Ci potranno essere delle variazioni sul gioco, se vinciamo possiamo conquistare punti nel ranking in vista del sorteggio per il Mondiale in Qatar. Abbiamo intrapreso una bellissima strada, dobbiamo continuare a migliorarci. I ragazzi possono giocare per altri 5/6 anni. Sono stato molto orgoglioso della sfida con la Spagna, in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Italia si prepara a tornare in campo per la gara del terzo-quarto posto della finale di Nations League, gli azzurri impegnatiil. Alla vigilia ha parlato il Ct Robertoe ha fornito interessanti indicazioni. “Ilse lo merita, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario. I tanti italiani in lizza? Ci sono perché sono bravi, non per merito mio”. “Ci potranno essere dellesul, se vinciamo possiamo conquistare punti nel ranking in vista del sorteggio per il Mondiale in Qatar. Abbiamo intrapreso una bellissima strada, dobbiamo continuare a migliorarci. I ragazzi possono giocare per altri 5/6 anni. Sono stato molto orgoglioso della sfida con la Spagna, in ...

Advertising

Italpress : Mancini “Pallone d’Oro a Jorginho, strano il contrario” - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – “I cinque azzurri candidati al Pallone d’Oro? Sono in quella lista perchè sono bravi, non per… - CorSport : #Mancini: 'Il Pallone d'Oro se lo merita #Jorginho' ????? - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mancini “Pallone d’Oro a Jorginho, strano il contrario” -… - CalcioWeb : #Mancini in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il #Belgio: le indicazioni del Ct -