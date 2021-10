Mancini: 'Il Pallone d'Oro se lo merita Jorginho' (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il Pallone d'Oro se lo merita Jorginho". Alla vigilia di Italia - Belgio, finale per il terzo e quarto posto di Nations League, il ct della Nazionale azzurra è intervenuto in conferenza stampa ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) "Ild'Oro se lo". Alla vigilia di Italia - Belgio, finale per il terzo e quarto posto di Nations League, il ct della Nazionale azzurra è intervenuto in conferenza stampa ...

Mancini: 'Il Pallone d'Oro se lo merita Jorginho' "Il Pallone d'Oro se lo merita Jorginho". Alla vigilia di Italia - Belgio, finale per il terzo e quarto posto di Nations League, il ct della Nazionale azzurra è intervenuto in conferenza stampa esprimendo ...

