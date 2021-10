Ma quale “Effetto Conte” | M5S sempre più costola del Pd

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Abbiamo spesso analizzato la figura dell’ex premier Giuseppe, elencando le numerose motivazioni per cui non considerarlo un leader politico di spicco o una figura capace di mobilitare realmente l’opinione pubblica. Eppure, molti sondaggisti e la stessa agorà pubblica hannoraccontato dell’avvocato pugliese come di un uomo forte di consenso popolare. In occasione dell’elezione dia leader del M5S gli analisti avevano predetto una risalita del partito grillino, da anni ormai in decadenza. Tuttavia, in occasione delle amministrative tali auspici ed annunci roboanti hanno dimostrato la propria totale distanza dalla realtà.traghettatore del M5S… verso il Pd Nonostante la campagna elettorale abbia vistoviaggiare per quasi tutti i comuni principali in cui ...