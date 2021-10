Leonardo Spinazzola a Verissimo: l’infortunio agli Europei e l’affetto della famiglia, il calciatore si confessa (Di sabato 9 ottobre 2021) Leonardo Spinazzola ripercorre la magica estate italiana dello sport con la vittoria agli Europei di calcio. Il calciatore, in video-collegamento con Verissimo al fianco della sua famiglia, ricorda il doloroso infortunio che ne ha compromesso la partecipazione e spiega quanto affetto abbia ricevuto dalla moglie, dai figli e dai compagni di calcio. Leonardo Spinazzola a Verissimo: il ricordo dell’infortunio agli Europei Verissimo prosegue il filone dei successi sportivi che hanno reso l’Italia grande questa estate con una nuova, emozionante intervista. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin questa volta è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021)ripercorre la magica estate italiana dello sport con la vittoriadi calcio. Il, in video-collegamento conal fiancosua, ricorda il doloroso infortunio che ne ha compromesso la partecipazione e spiega quanto affetto abbia ricevuto dalla moglie, dai figli e dai compagni di calcio.: il ricordo delprosegue il filone dei successi sportivi che hanno reso l’Italia grande questa estate con una nuova, emozionante intervista. A raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin questa volta è ...

