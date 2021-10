Leonardo | “Non credevo che sarei diventato un calciatore professionista Andai in Giappone per Zico”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 ottobre 2021), dirigente del PSG, è intervenuto al Festival di Trento per parlare del suo percorso nel mondo del calcio. Di seguito le sue dichiarazioni. Sui suoi primi passi da"Sono nato nel 69, mentre il Brasile vince la terza coppa nel 70. È stata la consacrazione totale del calcio brasiliano, ho vissuto come ogni bambino. Tutti parlavano giocavo sempre sempre sempre. Non avevo idea di diventare giocatore, era lontano dalla mia vita. Ho giocato per tanto tempo senza nessun pensiero, prima di essere chiamato per i provini. Avevo già 14 anni, al provino eravamo 300 e siamo rimasti in 2. Sicuramente, non voglio fare l'umile, non ero fra i migliori in assoluto. Ho iniziato a capire una serie di cose e per vari motivi sono stato uno dei due che è andato avanti. Cosa mi manca del Brasile? Tutto, sono andato via ...