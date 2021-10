Lazio | Immobile ancora a parte Sarri lavora sul possesso palla

(Di sabato 9 ottobre 2021) FORMELLO - Continua il lavoro di preparazione dellaal prossimo impegno in campionato contro l' Inter del grande ex Simone Inzaghi . Doppia seduta per i biancocelesti di Maurizio...

Doppia seduta per i biancocelesti di Maurizio Sarri, ancora orfani di nove nazionali e di Ciro Immobile. Ma per fortuna c'è anche chi prolunga senza troppi giri di parole: sono ufficiali i rinnovi con la Lazio di Ciro Immobile (31), fino al 2026, e Francesco Acerbi (33), fino al 2025. Doppia seduta di allenamento per i biancocelesti. L'ex tecnico del Napoli, inoltre, ha concesso un weekend di riposo alla squadra. Nel bilancio pubblicato dal club biancoceleste, sono evidenziati i prolungamenti dei due calciatori: l'attaccante fino al 2026, il difensore fino al 2025.