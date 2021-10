Jessica Selassiè sbugiarda Samy Youseef dopo l’eliminazione: “Sono contenta che sia uscito, ha una fidanzata in Egitto!” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con l’uscita di Samy Youssef che ha avuto la peggio contro Amedeo Goria e Nicola Pisu. Nella notte, Jessica Selassiè lo ha sbugiardato parlando di una fidanzata in Egitto. Jessica sbugiarda Samy dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip Sono contenta che sia uscito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 ottobre 2021) Ieri sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con l’uscita diYoussef che ha avuto la peggio contro Amedeo Goria e Nicola Pisu. Nella notte,lo hato parlando di unain Egitto.dal Grande Fratello Vipche sia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

