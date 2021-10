"Io non sono e non sarò mai un cantante neomelodico": lo sfogo di Nino D'Angelo sui social (Di sabato 9 ottobre 2021) Nino D'Angelo, il celebre cantante napoletano, si è sfogato sui social per chiarire una definizione di sé che non gli piace. L'artista 64enne scrive così su Facebook: "Io non sono e non sarò mai un cantante 'neomelodico'", tuona Nino D'Angelo su Facebook. Il cantautore partenopeo, da sempre molto seguito sui social, ha voluto condividere un pensiero che ha fatto subito il giro del web. "Con tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che fare con me e la mia storia di cantautore. Il 'Neomelodismo' nasce a metà degli anni '90, quando Nino D'Angelo aveva già compiuto 15 anni di carriera e aveva cantato già nei teatri più importanti, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 9 ottobre 2021)D', il celebrenapoletano, si è sfogato suiper chiarire una definizione di sé che non gli piace. L'artista 64enne scrive così su Facebook: "Io none nonmai un'", tuonaD'su Facebook. Il cantautore partenopeo, da sempre molto seguito sui, ha voluto condividere un pensiero che ha fatto subito il giro del web. "Con tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che fare con me e la mia storia di cantautore. Il 'Neomelodismo' nasce a metà degli anni '90, quandoD'aveva già compiuto 15 anni di carriera e aveva cantato già nei teatri più importanti, ...

