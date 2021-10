Invita i genitori per la festa di laurea poi si uccide a 29 anni. L'ultimo messaggio: 'Sono sul ponte' (Di sabato 9 ottobre 2021) Doveva essere un giorno bellissimo, quello della discussione della tesi di laurea e della festa. E per questo aveva chiesto ai genitori di venire a per assistere alla sua laurea in Economia e ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Doveva essere un giorno bellissimo, quello della discussione della tesi die della. E per questo aveva chiesto aidi venire a per assistere alla suain Economia e ...

