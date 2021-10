Inter, Sensi potrebbe tornare contro la Lazio: gli aggiornamenti (Di sabato 9 ottobre 2021) Inzaghi spera di recuperare Sensi per la Lazio, il centrocampista dell’Inter in settimana potrebbe tornare Stefano Sensi si è ancora allenato a parte ieri nella seduta dell’Inter agli ordini di Simone Inzaghi. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Inter Come riporta Tuttosport, ieri il centrocampista ha lavorato ancora a parte ma proprio all’inizio della prossima settimana le sue condizioni saranno nuovamente valutate per capire se potrà riprendere le sedute in gruppo. Addirittura, se tutto andasse per il verso giusto, Sensi potrebbe essere convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Inzaghi spera di recuperareper la, il centrocampista dell’in settimanaStefanosi è ancora allenato a parte ieri nella seduta dell’agli ordini di Simone Inzaghi. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Come riporta Tuttosport, ieri il centrocampista ha lavorato ancora a parte ma proprio all’inizio della prossima settimana le sue condizioni saranno nuovamente valutate per capire se potrà riprendere le sedute in gruppo. Addirittura, se tutto andasse per il verso giusto,essere convocato per la trasferta di Romala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

