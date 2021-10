Infortunio per un azzurro in allenamento: c'è il comunicato del Napoli sulle condizioni (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è concluso l'allenamento odierno del Napoli che ha visto gli azzurri affrontare la Primavera di Frustalupi. Buone notizie da Mertens che ha messo a segno una doppietta. Non sono buone invece le notizie che arrivano dal sito ufficiale del Napoli che ha comunicato le condizioni di Kevin Malcuit. Infortunio Malcuit Napoli Il terzino destro ieri aveva accusato un risentimento muscolare. Il Napoli ha comunicato sul proprio sito l'esito degli esami a cui si è sottoposto, questi ultimi hanno evidenziato una distrazione di primo grado del sole sinistro! Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è concluso l'odierno delche ha visto gli azzurri affrontare la Primavera di Frustalupi. Buone notizie da Mertens che ha messo a segno una doppietta. Non sono buone invece le notizie che arrivano dal sito ufficiale delche haledi Kevin Malcuit.MalcuitIl terzino destro ieri aveva accusato un risentimento muscolare. Ilhasul proprio sito l'esito degli esami a cui si è sottoposto, questi ultimi hanno evidenziato una distrazione di primo grado del sole sinistro!

Advertising

EnricoTurcato : Aaron #Ramsey 14 milioni netti ricevuti dalla Juventus nelle ultime 2 stagioni Oltre il 50% delle partite total… - Gazzetta_it : Italia-Belgio: #Calabria out per un risentimento muscolare - forumJuventus : GdS: 'Ramsey, ma quanto guadagni: 18 mila euro ogni minuto giocato. Fuori per infortunio con la Juve, è andato in n… - LALAZIOMIA : Torino, infortunio Mandragora: buone notizie per Juric - Calcio News 24 - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: infortunio per Malcuit. Le condizioni di Ounas e Lobotka: Questa mattina il Napoli si è allenato… -