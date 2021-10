Ignazio Moser, la foto dopo l’annuncio dei problemi di salute: enorme cambiamento per l’ex naufrago (Di sabato 9 ottobre 2021) Ignazio Moser non sta bene: il ciclista e personaggio tv lo ha rivelato pochi giorni fa con alcune storie. Ora, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ha mostrato gli effetti dei misteriosi disturbi fisici e mentali di cui starebbe soffrendo: tra i più evidenti, un’enorme perdita di peso. Ignazio Moser, su Instagram la foto che rivela i problemi di salute Nonostante avesse annunciato un periodo di distacco dai social, è proprio dal suo profilo Instagram che Ignazio Moser si è mostrato dopo aver rivelato dei problemi di salute. Pochi giorni fa aveva detto: ““Purtroppo ho dei piccoli problemi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021)non sta bene: il ciclista e personaggio tv lo ha rivelato pochi giorni fa con alcune storie. Ora, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ed exdell’Isola dei Famosi 2021 ha mostrato gli effetti dei misteriosi disturbi fisici e mentali di cui starebbe soffrendo: tra i più evidenti, un’perdita di peso., su Instagram lache rivela idiNonostante avesse annunciato un periodo di distacco dai social, è proprio dal suo profilo Instagram chesi è mostratoaver rivelato deidi. Pochi giorni fa aveva detto: ““Purtroppo ho dei piccoli...

