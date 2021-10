GP Turchia | Alonso alla riscoperta di Istanbul

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 ottobre 2021) Fernandonon vedeva la pista del GP dida 15 anni. Correva l’anno 2006, e all’epoca “Nando” stava lottando per il titolo contro un certo Michael Schumacher. Oggi, l’asturiano è in una posizione completamente differente, alle prese con un rientro tutto sommato positivo dopo due anni di stop. Al termine delle sessioni del venerdì, il numero 14 ha raccolto le sue impressioni, al termine di una giornata che lo ha visto ottenere il settimo tempo nelle FP2. Fernando: quali sono le sue impressioni all’inizio del GP di? In primis, Fernando ha commentato i lavori effettuati sull’asfalto, apprezzandone i risultati. “Oggi è stato come scoprire un tracciato nuovo per la prima volta“, ha detto, “credo sia stata la stessa sensazione per tutti dopo i problemi di grip dell’anno scorso. Sembra che ...