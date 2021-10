Durant e Harden fermano i Bucks. Westbrook k.o. nella prima con i Lakers

rprat75 : Ecco il riassunto delle 7 partite NBA della notte italiana - BasketUniverso : Kyrie Irving rimosso dalle pubblicità dei Nets, Durant e Harden ci sono - wrldkld : @jason05_ La cosa che mi dispiace sinceramente è che senza Kyrie né Durant e né Harden sarebbero ai Nets ora, ma alla fine solo è business - jason05_ : Questo è Marks che parla tramite Woj. E se Marks usa queste parole vuol dire che ha l'appoggio anche di Kevin Dura… - Blaise64048559 : @JulianCarax84 Il problema è che penso sia Durant che Harden gli vogliano dare ancora tempo, sperando che faccia il… -

Ultime Notizie dalla rete : Durant Harden

La Gazzetta dello Sport

James e Westbrook giocano assieme la loro prima gara di preseason in maglia Lakers, dai Warriors.fanno lo stesso per Brooklyn, che piega Milwaukee nella sfida che verrà replicata il 19 ottobre, quando a campi invertiti, seguita proprio da Lakers - Golden State, aprirà la stagione ...Nash ha deciso di non farlo giocare domenica scorsa contro i Lakers, nella prima di preseason, stesso trattamento riservato anche a Kevine James. Una parvenza di normalità, perché ...Sull’argomento, dopo Kevin Durant, è intervenuto anche James Harden: “Se non è in campo, sarà effettivamente qualcosa che ci fa male visto dal punto di vista della squadra.Il giocatore ha saltato i primi due allenamenti casalinghi dell’anno, fermo sulle sue posizioni in contrasto con le norme anti Covid della città di New York. Perderà 382mila dollari per ogni gara non ...