Covid: Rosato, ‘vergogna manifestazione no vax, nulla a che fare con legittimo dissenso’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Ciò che accade a #Roma è una vergogna. nulla a che fare con legittimo dissenso sulle scelte del governo. Lacrimogeni, petardi, scontri con polizia al grido di libertà sono ipocrisia e violenza mescolate. Solidarietà alle forze dell’ordine e cittadini danneggiati da questa sceneggiata”. Così Ettore Rosato di Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Ciò che accade a #Roma è una vergogna.a checondissenso sulle scelte del governo. Lacrimogeni, petardi, scontri con polizia al grido di libertà sono ipocrisia e violenza mescolate. Solidarietà alle forze dell’ordine e cittadini danneggiati da questa sceneggiata”. Così Ettoredi Iv su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

