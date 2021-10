Così Boccassini nascose i "consigli" di De Gennaro (Di sabato 9 ottobre 2021) L'ex pm svela, vent'anni dopo, il pressing dell'allora capo della Polizia: "Provò a fermarmi su Berlusconi" Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) L'ex pm svela, vent'anni dopo, il pressing dell'allora capo della Polizia: "Provò a fermarmi su Berlusconi"

Luca80093108 : RT @eflatmajor73: Uhhhh non facevo il tuitter così prude…tutti ad indddinniarsi per il libro della Boccassini! Il festival dell’ipocrisia.… - eflatmajor73 : Uhhhh non facevo il tuitter così prude…tutti ad indddinniarsi per il libro della Boccassini! Il festival dell’ipocr… - piergiorgio1968 : E così, se non capito male, Silvio @berlusconi aveva ragione su Ilda Boccassini, che saluto con stima. - Michele_Arnese : De Gennaro disse a Boccassini che 'si era speso per 'evitarmi il peggio'. Rimasi sbalordita, spiazzata da quel discorso così diretto'. - fifranzo : RT @dariodangelo91: Ilda #Boccassini racconta nel suo libro l'amore provato per Giovanni #Falcone. Lo ha amato così tanto da non riuscire… -