Barcellona | Pallone d’Oro e Champions | parla Messi!

Leo Messi è stato sicuramente il protagonista dell'ultima sessione di mercato, passando al PSG dopo il suo addio al Barcellona. In un'intervista rilasciata a L'Equipe l'argentino si è raccontato, trattando vari temi. Ecco le sue parole: "Come ho detto nel giorno dell'addio è stato molto difficile per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di terminare la mia carriera in blaugrana. Il PSG mi ha dato l'opportunità di unirmi a loro, raggiungendo un accordo abbastanza velocemente nonostante ci fossero altre offerte". "Per quanto riguarda il Pallone d'Oro, rimango con Neymar e Mbappé, anche se Benzema o Lewandowski hanno avuto un grande anno. Non mi piace pensare al risultato, anche se vincerne un altro sarebbe fantastico".

