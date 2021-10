Atalanta, tegola Djimsiti: un mese di stop per il difensore (Di sabato 9 ottobre 2021) Infortunio Djimsiti: il difensore dell’Atalanta resterà ai box per almeno un mese a causa della frattura dell’avambraccio Pessime notizie per l’Atalanta, costretta a rinunciare a Berat Djimsiti per almeno un mese. Il difensore albanese ha riportato la frattura dell’avambraccio durante il match contro l’Ungheria. Il calciatore farà ritorno a Zingonia per sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Infortunio: ildell’resterà ai box per almeno una causa della frattura dell’avambraccio Pessime notizie per l’, costretta a rinunciare a Beratper almeno un. Ilalbanese ha riportato la frattura dell’avambraccio durante il match contro l’Ungheria. Il calciatore farà ritorno a Zingonia per sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Brutta tegola per Gasperini, infortunio al braccio per Djimsiti: si prospetta un lungo stop - napolimagazine : ATALANTA - Brutta tegola per Gasperini, infortunio al braccio per Djimsiti: si prospetta un lungo stop - apetrazzuolo : ATALANTA - Brutta tegola per Gasperini, infortunio al braccio per Djimsiti: si prospetta un lungo stop - sportface2016 : #UngheriaAtalanta, beffa per l'#Atalanta: infortunio piuttosto serio per #Djimsiti - sportli26181512 : Atalanta, altra tegola dopo il k.o. di Gosens: Pessina out per almeno due mesi: Atalanta, altra tegola dopo il k.o.… -