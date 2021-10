Ancora Balotelli? No, Scamacca (Di sabato 9 ottobre 2021) Giuseppe Tassi Adana, Turchia. Sarà davvero nascosto lì, nella mitica Antiochia dell'era romana, il tesoro di Roberto Mancini, il centravanti perduto? Ne è convinto Vincenzo Montella che è sbarcato in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Giuseppe Tassi Adana, Turchia. Sarà davvero nascosto lì, nella mitica Antiochia dell'era romana, il tesoro di Roberto Mancini, il centravanti perduto? Ne è convinto Vincenzo Montella che è sbarcato in ...

Advertising

DiMarzio : #SuperLig | Nuova vittoria per l'@AdsKulubu di #Montella. #Balotelli ancora in gol: la media realizzativa di Super… - ge_aldrig_upp : Ma ancora dopo un Europeo vinto dopo 52 anni e la più lunga striscia vincente della storia della nazionale ci sono… - Theo_Grot : 2021 e ancora chiedono di Balotelli in nazionale - salvato87725522 : @MariaMtmagno La cosa strana è che trova ancora pseudo- allenatori che vedono ancora in Balotelli un giocatore. - SSinisa55 : @fanpage Raiola i disgustati siamo noi Milanisti il tuo pupillo come si prende i soldi si deve prende anche i fis… -