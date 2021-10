(Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Unin unaavvenuta nella notte a Marsala. Si tratta di Luigi Loria, di 28 anni, con precedenti di polizia, ucciso con un fendente nei pressi di un locale notturno. Cinque persone, coinvolte sono state fermate dalla polizia: dueche avrebbero partecipato allae tre cittadini di origine romena, due dei quali accusati di concorso in omicidio e uno indagato per il delitto. Loria è morto all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Gli agenti della Squadra mobile di Trapani e del commissariato di polizia di Marsala hanno sequestrato due coltelli, uno dei quali sarebbeutilizzato per accoltellare il giovane. Secondo gli investigatori ad uccidere Loria sarebbeIon ...

Advertising

sulsitodisimone : Un ragazzo è stato accoltellato a morte in una rissa tra italiani e romeni - twilight_townn : RT @Napoli_Report: #Fiorentina-#Napoli, identificato il tifoso che ha insultato #Koulibaly. Il ragazzo, tra i 20 e 30 anni, è stato già den… - AnguissaFan : RT @Napoli_Report: #Fiorentina-#Napoli, identificato il tifoso che ha insultato #Koulibaly. Il ragazzo, tra i 20 e 30 anni, è stato già den… - RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: #Fiorentina-#Napoli, identificato il tifoso che ha insultato #Koulibaly. Il ragazzo, tra i 20 e 30 anni, è stato già den… - silvioventisei : RT @Napoli_Report: #Fiorentina-#Napoli, identificato il tifoso che ha insultato #Koulibaly. Il ragazzo, tra i 20 e 30 anni, è stato già den… -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzo stato

... che lo stesso artista definisce: "Un grosso problema daperché non riuscivo a socializzare, è stata una spinta in più per fare cinema, io narratore di storie più di quanto siacapace ...... èvisto dalla Roma che , da sempre, è molto attenta all'atteggiamento social dei propri tesserati, soprattutto giovani. La società parlerà con il, potrebbe anche essere multato per ...Omicidio a Marsala (Trapani) dove un giovane di 28 anni, Luigi Loria, è stato ucciso con una coltellata la notte scorsa durante una rissa scoppiata nei ...Si sta svolgendo in queste ore l’interrogatorio nei confronti di Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato il 6 novembre scorso con ...