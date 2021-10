Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto ieri, classica puntata venerdì 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ venerdì e come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è con il programma più camaleontico di sempre, Tale e Quale Show. Anche per questa quarta e imperdibile puntata i concorrenti sono pronti a mettersi in gioco: l’ascensore si apre e loro si trasformano in altri personaggi, tutti volti noti della musica. Ma chi ha scalato la classifica? Chi si è aggiudicato il primo posto? Tale e Quale Show 2021: chi ha vinto ieri, la classifica della puntata La scorsa puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una stupenda interpretazione di “Una rosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’e come ogniche si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è con il programma più camaleontico di sempre,. Anche per questa quarta e imperdibilei concorrenti sono pronti a mettersi in gioco: l’ascensore si apre e loro si trasformano in altri personaggi, tutti volti noti della musica. Ma chi ha scalato la classifica? Chi si è aggiudicato il primo posto?: chi ha, la classifica dellaLa scorsadiè stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una stupenda interpretazione di “Una rosa ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - Giulia4__ : Twitter e Facebook sul profilo di tale e quale forzaaaa?? - g_alo87 : RT @DrApocalypse: Varietà pure. Sticazzi del Tale e Quale, siamo ormai al puro varietà comico. Biagio Izzo a briglie mai tanto sciolte in 1… -