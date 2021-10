Serie A – Un altro tecnico a rischio esonero (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Serie A è famosa per gli esoneri e dopo sette giornate già due panchine hanno subito cambiamenti. Dopo Cagliari ed Hellas Verona, anche la Sampdoria potrebbe esonerare il proprio tecnico. Roberto D’Aversa a partire da questa stagione è alla guida della Sampdoria. L’ex allenatore del Parma in questo avvio di campionato ha conquistato appena 6 punti in 7 gare. Bisogna prendere in considerazione il fatto che i blucerchiati hanno affrontato già quattro squadre sulla carta nettamente superiori come Napoli, Milan, Inter e Juventus. Il presidente Massimo Ferrero nelle prossime giornate monitorerà l’operato del proprio mister. Già dalla sfida con il Cagliari, D’Aversa avrà l’opportunità di rendere più salda la propria posizione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) LaA è famosa per gli esoneri e dopo sette giornate già due panchine hanno subito cambiamenti. Dopo Cagliari ed Hellas Verona, anche la Sampdoria potrebbe esonerare il proprio. Roberto D’Aversa a partire da questa stagione è alla guida della Sampdoria. L’ex allenatore del Parma in questo avvio di campionato ha conquistato appena 6 punti in 7 gare. Bisogna prendere in considerazione il fatto che i blucerchiati hanno affrontato già quattro squadre sulla carta nettamente superiori come Napoli, Milan, Inter e Juventus. Il presidente Massimo Ferrero nelle prossime giornate monitorerà l’operato del proprio mister. Già dalla sfida con il Cagliari, D’Aversa avrà l’opportunità di rendere più salda la propria posizione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

