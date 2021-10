Sassoli ai sindaci Ue | “Ogni città adotti 10 famiglie di rifugiati”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA – “Le citta’ possono mettere in atto politiche europee sulle quali a volte i governi nazionali sono un po’ timidi. Cambiamento climatico, lotta alla poverta’, uguaglianza sociale e immigrazione sono tutti temi sui quali le citta’ e i territori possono fare molto. Se, ad esempio,citta’ adottasse dieciditrasformeremmo l’emergenza in un’opportunità”. E’ l’appello che il presidente del Parlamento europeo, David, ha lanciato durante il suo discorso alla cerimonia per il Patto deiper il clima e l’energia. “Il contributo e le politiche dei territori sono determinanti. La Ue non e’ solo le istituzioni di Bruxelles, ma e’ l’insieme dei suoi territori, delle sue regioni, delle sue citta’, che lavorano in sintonia con le istituzioni europee”, ha ...

BRUXELLES (BELGIO) " Il presidente del Parlamento europeo, Davidha aperto oggi la Cerimonia del Patto deidell'UE per il clima e l'energia, che riunisce migliaia di governi locali impegnati nell'attuazione degli obiettivi climatici ed energetici ......che il nostro lavoro venga apprezzato e riconosciuto a livello europeo dal Patto deiè un ... E' invece l'appello del presidente del Parlamento Europeo David. "Il contributo e le ...E’ l’appello che il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha lanciato durante il suo discorso alla cerimonia per il Patto dei sindaci per il clima e l’energia. “Il contributo e le ...BRUXELLES - Padova "sotto i riflettori" per le 33 azioni del suo Piano d'azione per l'energia e il clima (Paesc) volto alla partecipazione dei cittadini così come alla collaborazione tra imprese ...