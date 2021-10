Rinnovo in casa Sampdoria: «Ancora con la maglia più bella del mondo» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Simone Trimboli ha rinnovato il contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 30 giugno 2024. Felicità per il centrocampista classe 2002 Simone Trimboli ha rinnovato il contratto che lo lega alla Sampdoria. Il centrocampista classe 2002, che ha prolungato fino al 30 giugno 2024, ha espresso la propria felicità su Instagram. «Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la dirigenza per l’opportunità di vestire Ancora la maglia più bella del mondo. Grazie Sampdoria, insieme fino al 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Simone Trimboli ha rinnovato il contratto che lo lega allafino al 30 giugno 2024. Felicità per il centrocampista classe 2002 Simone Trimboli ha rinnovato il contratto che lo lega alla. Il centrocampista classe 2002, che ha prolungato fino al 30 giugno 2024, ha espresso la propria felicità su Instagram. «Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la dirigenza per l’opportunità di vestirelapiùdel. Grazie, insieme fino al 2024». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo casa Inter - Lautaro, svolta per il rinnovo: l'annuncio toglie ogni dubbio L'Amministratore Delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez: annuncio importante sul nerazzurro Lautaro Martinez © Getty ImagesIn casa Inter non si distoglie l'attenzione dal calciomercato. La scorsa sessione estiva è stata a dir ...

Il Telimar Palermo non si ferma più, piegato lo Strasburgo in Coppa Len ... nella propria città, davanti ad una tribuna vuota, a causa del mancato rinnovo dell'agibilità alla ... Nel secondo tempo i padroni di casa tengono alta la concentrazione e tornano sul +4 con Marziali su ...

Bonus ristrutturazione 2022, proroga o aliquota ridotta? Novità a due vie Informazione Fiscale Rinnovo Barella, Marotta chiarisce la posizione dell’Inter: “Vi spiego cosa faremo” Beppe Marotta ha svelato la decisione dell'Inter sul rinnovo di Nicolò Barella: perché il club nerazzurro ha deciso di incontrare l'agente ...

Insigne: «Rinnovo? Non è semplice, ne stiamo parlando» “Il tiro a giro non è mio, ma di Alex Del Piero”. Così Lorenzo Insigne al Festival dello sport di Trento. Incalzato, il capitano del Napoli ha parlato del proprio percorso in Nazionale, del rapporto c ...

L'Amministratore Delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez: annuncio importante sul nerazzurro Lautaro Martinez. In casa Inter non si distoglie l'attenzione dal calciomercato.

Il Telimar Palermo non si ferma più, piegato lo Strasburgo in Coppa Len nella propria città, davanti ad una tribuna vuota, a causa del mancato rinnovo dell'agibilità alla piscina. Nel secondo tempo i padroni di casa tengono alta la concentrazione e tornano sul +4 con Marziali.

Beppe Marotta ha svelato la decisione dell'Inter sul rinnovo di Nicolò Barella: perché il club nerazzurro ha deciso di incontrare l'agente.

"Il tiro a giro non è mio, ma di Alex Del Piero". Così Lorenzo Insigne al Festival dello sport di Trento. Incalzato, il capitante del Napoli ha parlato del proprio percorso in Nazionale, del rapporto con la squadra.